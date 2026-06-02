Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов высказался об утверждении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА.

«Только время покажет, правильно ли было назначать Игдисамова. Рад, что российский специалист будет работать в ЦСКА. Он знает команду изнутри, свой. Раз предложили место в основной команде, значит хорошо работал в молодёжке. Дай бог, чтобы всё получилось. Кто-то считает, что ему не хватает опыта. Но он футбольный человек, знает свою работу. Могу пожелать ему только удачи», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

Вчера, 1 июня, ЦСКА подписал контракт с Игдисамовым на два года с опцией автоматического продления соглашения еще на 2 сезона.