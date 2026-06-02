Полузащитник Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом», сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

Новое соглашение действительно до конца сезон-2026/2027.

36-летний футболист выступает за «Зенит» с лета 2017 года. За это время полузащитник выиграл с клубом семь раз чемпионат России, пять — суперкубок страны и еще дважды стал обладателем национального кубка.

Ерохин провел в составе «сине-бело-голубых» 273 встречи во всех турнирах, в которых он отметился 46 забитыми мячами и 21 голевой передачей.