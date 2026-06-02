Бывший главный тренер «Фулхэма» Марку Силва может возглавить «Бенфику», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 48-летний специалист является фаворитом на данную должность после вероятного ухода Жозе Моуринью в «Реал». Утверждается, что «орлы» предложат Силве контракт до лета 2028 года с возможным продлением еще на один год.

Силва возглавлял «Фулхэм» с 2021 по 2026 год. Португалец вывел клуб в АПЛ по итогам сезона-2021/2022, в минувшем сезоне «дачники» набрали 52 очка и заняли одиннадцатое место в чемпионате Англии.