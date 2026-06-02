Лондонский «Арсенал» проявляет активный интерес к форварду мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу, информирует издание As.

Ранее за аргентинца предложила 100 млн евро «Барселона», но получила отказ. Также 26‑летнего форварда в свои ряды намерен заполучить и «ПСЖ».

По данным источника, сумма трансфера может в итоге с учётом такой конкуренции между топовыми клубами достигнуть 150 млн евро.

При этом «Атлетико» уже объявил о том, что Альварес не продаётся, а все желающие его купить могут активировать клаузулу в размере 500 млн евро.

В этом сезоне нападающий сыграл в Примере 29 матчей, забил 8 мячей и отметился 4 ассистами.