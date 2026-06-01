Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде стал обладателем награды за лучший гол сезона Лиги чемпионов 2025/2026.

11 марта в первом матче 1/8 финала Вальверде забил три мяча в ворота «Манчестер Сити», обеспечив своей команде победу со счетом 3:0. Его третий гол на 42-й минуте, выполненный ударом с лета после проброса мяча над защитником «Сити» Марком Гехи, был признан техническим наблюдателями УЕФА лучшим в сезоне.

На втором месте оказался гол защитника «Тоттенхэма» Микки ван де Вена, забитый в ворота «Копенгагена» в матче, завершившимся со счетом 4:0. Тройку лучших замкнул гол полузащитника «Баварии» Луиса Диаса, который поразил ворота «ПСЖ» в матче с результатом 4:5.