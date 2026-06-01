Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер прокомментировал итоги сезона для лондонского «Арсенала».

Несмотря на победу в чемпионате Англии и первое золото АПЛ с 2004 года, экс-футболист считает, что поражение в финале Лиги чемпионов оставит серьёзный эмоциональный след для команды.

По словам Снейдера, успех на внутренней арене не способен полностью компенсировать неудачу в главном матче европейского клубного сезона.

«Они, возможно, выиграли Премьер-лигу, но поверьте мне, поражение в финале Лиги чемпионов — это огромная боль. И эта боль будет ощущаться ещё очень долго», — заявил нидерландец Sky Sports.

В финале Лиги чемпионов «Арсенал» уступил «ПСЖ» в серии пенальти.