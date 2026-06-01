Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о возможном переходе в мадридский «Реал».

«Интерес "Реала" ко мне? Это нормально, что есть какие-то слухи. Сейчас я сосредоточен на чемпионате мира. Посмотрим, что будет после», — цитирует Родри журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее сообщалось о том, что испанский полузащитник провел переговоры с кандидатом в президенты «Реала» Рикельме.

В минувшем сезоне Родри принял участие в 21-м матче за «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге и отметился одним голом.