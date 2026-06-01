Российский тренер Сергей Кирьяков высказался об игре «Спартака» в прошлом сезоне.

«У "Спартака" были и неплохие серии, и провальные матчи. В чемпионате могли добиться большего и взять бронзу. Тогда можно было бы говорить, что сезон получился неплохим. За бронзу и Кубок можно было бы поставить твёрдую четвёрку. Но провальные встречи не позволили занять третье место. А Кубок… Для меня до сих пор непонятен розыгрыш. Во всех нормальных странах играют на вылет», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ и выиграл Кубок России, выиграв в финале у «Краснодара».