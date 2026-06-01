Российский тренер Сергей Кирьяков высказался об игре «Спартака» в прошлом сезоне.

«У "Спартака" были и неплохие серии, и провальные матчи.  В чемпионате могли добиться большего и взять бронзу.  Тогда можно было бы говорить, что сезон получился неплохим.  За бронзу и Кубок можно было бы поставить твёрдую четвёрку.  Но провальные встречи не позволили занять третье место.  А Кубок… Для меня до сих пор непонятен розыгрыш.  Во всех нормальных странах играют на вылет», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ и выиграл Кубок России, выиграв в финале у «Краснодара».