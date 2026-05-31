Бывший игрок сборной России Александр Самедов высказался о том, что Матвей Сафонов второй раз кряду стал победителем Лиги чемпионов в составе «ПСЖ».

«Считаю, что это великое достижение! Очень круто! Поздравляю Матвея, он большой молодец. Для нашего футбола его успех имеет очень большое, потрясающее значение. Очень важно, что вратарь сборной России второй год выигрывает Лигу чемпионов. Весь мир это видит, и это огромный‑огромный плюс.

Какое место среди голкиперов занимает Сафонов? У нас много великих вратарей. Сложно так сопоставлять, сравнивать. Понятно, что это великое достижение, он попал в большой клуб. У нас прекрасная вратарская школа, и Сафонов является ее последователем», — сказал Самедов «Матч ТВ».