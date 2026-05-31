Член наблюдательного совета «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге оценил победу «ПСЖ» над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.

«Пари Сен-Жермен стал заслуженным победителем турнира, поскольку наряду с "Баварией" эта команда показывала самый зрелищный футбол в прошедшем сезоне Лиги чемпионов. Футбол — это игра, и она должна доставлять удовольствие и радовать людей. "ПСЖ" так и сделал. На мой взгляд, "Арсенал" вчера упустил огромную возможность, когда многие из звёздных игроков "ПСЖ" уже не были на поле во второй половине дополнительного времени. Это был момент, когда "Арсеналу" следовало прибавить, и в итоге именно из-за этого они и проиграли матч. Серия пенальти — это всегда лотерея, и игрокам "Арсенала" в конце концов просто нужно было попадать в цель, тем более вратарь "ПСЖ", судя по всему, испытывал дискомфорт.

Урок для "Баварии" заключается в том, что необязательно тратить больше всех на трансферном рынке, но нужно быть самым грамотным. "ПСЖ" стал по-настоящему успешным только после того, как превратился из дорогостоящей коллекции звёзд в настоящую команду. Также нет необходимости постоянно ориентироваться на определённые английские или испанские клубы. У нас есть отличный тренер, чёткое спортивное видение, и мы должны продолжать идти по этому пути с Венсаном Компани последовательно и решительно. Для меня лучшим и самым зрелищным матчем этого сезона Лиги чемпионов, без сомнения, стала наша полуфинальная встреча в Париже, которая закончилась со счётом 4:5. Это был футбол в его лучшем проявлении. Многие люди повторяли мне это вчера в Будапеште, от Луиша Фигу до президента УЕФА», — цитирует Румменигге Bayern & Germany.

Напомним, что «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов второй год подряд. В прошлом сезоне парижане в финале разгромили «Интер» со счетом 5:0.