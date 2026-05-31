Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш оценил победу команды над «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов.

Португальский форвард признался, что матч получился чрезвычайно сложным для обеих команд. По словам Рамуша, «Арсенал» оказал серьёзное сопротивление, однако игроки «ПСЖ» продемонстрировали характер и готовность справляться с любыми трудностями.

«Было действительно очень трудно. У нас волевая команда, которая доказала, что готова ко всему.

Я нападающий и всегда готов пробить пенальти. Мне хотелось быть на поле в такие ключевые моменты матча», — заявил португалец пресс-службе УЕФА.