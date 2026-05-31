В процессе переговоров между «Барселоной» и «Аль-Хилялем» о возможном трансфере защитника Жоау Канселу, обсуждалась также кандидатура нападающего Дарвина Нуньеса.

Пока неясно, предложила ли «Барселона» предложение по экс-форварду «Ливерпуля», или же его кандидатуру выдвинул саудовский клуб. Эти сведения предоставил источник Mundo Deportivo.

Согласно полученной информации, основной целью «Барселоны» остается форвард мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес. Однако, если потребуется, клуб готов рассмотреть возможность приобретения дополнительного нападающего.

Следует отметить, что Нуньес утратил право выступать в саудовской Про-Лиге после того, как Карим Бензема перешел в «Аль-Хиляль» зимой. За время выступления за команду уругваец сыграл 24 матча, забив девять голов и отдав пять результативных передач.