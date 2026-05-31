Нападающий «Милана», Рафаэл Леау, планирует перейти в другую команду. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

Рафаэл Леау globallookpress.com

«Горжусь тем, что вписал свое имя в историю "Милана", но хочу новую главу. Я чувствую, что готов играть в другом чемпионате. Я сделал все возможное для "Милана", но пришло время попробовать новый вызов», — цитирует Леау Sport TV.

За прошедший сезон Леау забил десять голов и отдал три результативные передачи в 31 матче. По итогам сезона в Серии А команда стала пятой и не смогла попасть в Лиге чемпионов.