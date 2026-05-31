Полузащитник «ПСЖ» Хвича Кварацхелия удостоен звания лучшего игрока сезона Лиги чемпионов. Такое решение было принято УЕФА по итогам завершившегося розыгрыша турнира.

Грузинский хавбек провёл выдающуюся кампанию, став одним из главных творцов успеха парижского клуба на европейской арене. В 16 встречах турнира Кварацхелия записал на свой счёт 10 голов и 7 результативных передач, а в матчах плей-офф забил 7 мячей и сделал 4 ассиста.

В финальном противостоянии с «Арсеналом» грузинский полузащитник также сыграл важную роль. Именно на нём соперник нарушил правила в штрафной площади, после чего «ПСЖ» получил пенальти и восстановил равновесие в счёте.

Кварацхелия стал игроком парижан в январе 2025 года.