Франкфуртский футбольный клуб «Айнтрахт» объявил о назначении Ади Хюттера главным тренером. Он сменит на этом посту Альберта Риеру, как сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг.

Ади Хюттер globallookpress.com

Переговоры между сторонами завершились успешно, и было достигнуто полное согласие. 56-летний австрийский специалист подписал контракт до 2029 года. Официально документы будут подписаны в воскресенье, 31 мая.

Руководство клуба высоко оценивает профессиональные качества Ади Хюттера, особенно его многолетний опыт. В «Айнтрахт» надеются, что его знания и авторитет помогут стабилизировать команду.

По итогам предыдущего сезона «Айнтрахт» занял восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги.