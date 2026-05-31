Нападающий лондонского «Арсенала» Кай Хаверц прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ».

В социальных сетях немецкий форвард признался, что сезон получился для «канониров» особенным, однако его завершение оказалось совсем не таким, каким его представляли в клубе. По словам Хаверца, проигрыш в решающем матче главного еврокубка стал серьёзным разочарованием для всей команды.

«Это был невероятный сезон для нас, хотя завершился он не так, как мы мечтали. Спасибо всем болельщикам за поддержку на протяжении всего пути», — написал Хаверц в соцсетях.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов команда Микеля Артеты сыграла вничью с «ПСЖ» в основное и дополнительное время (1:1), после чего уступила французскому клубу в серии пенальти. Единственный гол «Арсенала» в матче забил Кай Хаверц.