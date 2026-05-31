Президент «Реала» Флорентино Перес высказался о решении продать пять процентов акций клуба.

«Эти 5% не смогут решать, что будет делать клуб. Скажем так, это больше имиджевый вопрос, вопрос ассоциаций с таким брендом, как "Реал Мадрид". Главными по-прежнему будут 95% сосьос.

Я не умру, пока не гарантирую, что все финансовые активы клуба будут принадлежать его членам. Клуб никогда не достанется какому-то случайному человеку, который окажется у руля без собственных денег и который способен взять хищнический кредит, чтобы наложить руки на "Реал Мадрид".

Альтернативная кандидатура на выборах — это синдикат заинтересованных лиц, таких людей, которые раньше пробирались на собрания, не будучи членами клуба, и голосовали», — цитирует Переса Madrid Universal.

Напомним, что «Реал» по итогам завершившегося сезона остался без трофеев.