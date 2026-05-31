Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поздравил «ПСЖ» с победой в финале Лиги чемпионов над лондонским «Арсеналом».

По данным L’Équipe, шотландский специалист направил обращение президенту парижского клуба Нассеру Аль-Хелайфи. В своём послании Фергюсон похвалил «ПСЖ» за победу в напряжённом финале и отметил сложность соперника.

При этом он добавил, что матч получился непростым и во многом «закрытым», поскольку лондонская команда действовала от обороны. Несмотря на это, по словам экс-тренера, парижане сумели добиться результата и заслужили успех.

В финале основное и дополнительное время завершились вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказался «ПСЖ» — 4:3.