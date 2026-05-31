30 мая «ПСЖ» завоевал титул чемпиона Лиги чемпионов — 2025/26 в серии пенальти, победив «Арсенал» со счетом 1:1 в основное время и 4:3 в серии пенальти.

Луис Энрике globallookpress.com

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике добился своего двенадцатого титула с парижским клубом. Это достижение сделало его самым успешным наставником в истории команды.

Среди тренеров, которые ранее приводили «ПСЖ» к титулов, можно выделить Лорана Блана, завоевавшего 11 титулов, Унаи Эмери с 7 победами, Томаса Тухеля, который выиграл 6 трофеев, и Луиса Фернандеса, на счету которого 5 чемпионских титулов.