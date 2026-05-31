Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле объяснил причину своей замены в финальном матче Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала».

После победы парижан французский форвард рассказал, что концовка встречи получилась крайне тяжёлой как в физическом, так и в эмоциональном плане. По словам Дембеле, именно проблемы с мышцами вынудили тренерский штаб заменить его по ходу матча.

«В конце у меня начались судороги. Всё было очень напряжённо», — сказал футболист Planeta PSG.

Напомним, основное время финала между «ПСЖ» и «Арсеналом» завершилось со счётом 1:1. Дембеле отметился забитым мячом, реализовав пенальти. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались футболисты парижского клуба.