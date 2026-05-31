Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высоко оценил технику игроков «ПСЖ» по итогам финала Лиги чемпионов.

«То, на что они способны с мячом, как они действуют индивидуально, — я никогда раньше подобного не видел», — цитирует Артету журналист Фабрицио Романо.

Команда из Лондона потерпела поражение в серии пенальти со счетом 3:4 после ничейного результата 1:1 в основное и дополнительное время. Примечательно, что «канониры» вышли вперёд уже на шестой минуте, но позволили сопернику сравнять счет только в середине второго тайма после точного удара с пенальти от Усмана Дембеле.

В матче против «ПСЖ» «Арсенал» установил антирекорд по проценту владения мячом в финалах Лиги чемпионов, контролируя его лишь 24,7% игрового времени. Это самый низкий показатель с 2004 года.