«Арсенал» планирует усилить состав после поражения в финале Лиги чемпионов, выделив на трансферы 345 миллионов евро, сообщает журналист Джейми Дикенсон.

Как стало известно, клуб уже располагает 200 миллионами для покупки двух игроков: полузащитника Моргана Роджерса из «Астон Виллы» и нападающего Эли Крупи из «Борнмута», — отмечает источник.

Руководство «канониров» также готово потратить 145 миллионов на защитников и полузащитников, при условии, что команда выручит около 115 миллионов от продажи игроков, — говорится в сообщении.

Напомним, что в субботу, 30 мая, «Арсенал» уступил «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов с результатом 1:1 в основное время и 4:3 в серии пенальти.