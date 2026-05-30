Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов высказался о победе своей команды в финальном матче Лиги чемпионов против «Арсенала» (1:1, 4:3 по пен.).

«Это было очень тяжело. Я очень счастлив, что мы выиграли. Я сидел на траве после победы? К сожалению, у меня немного болит голова, потому что был вот этот эпизод с Маркиньосом (бразильский защитник врезался в российского вратаря в середине первого тайма, после чего голкиперу оказывали медицинскую помощь), мне немножко досталось, удар. Но это часть игры, я всё равно очень счастлив. Но сейчас не хочу тратить лишнюю энергию, мне бы её подкопить, перезарядиться, потому что нам завтра возвращаться в Париж — у нас будет парад, мы будем праздновать. Так что просто всё замечательно.

О чем я думал, когда игра перешла в серию пенальти? Знаете, пенальти — это маленькая игра внутри большой игры. Я бы так сказал. Я был готов, у меня большой опыт за последний год. Не прям чтобы было трудно. Да, я в итоге не сделал сейвов, но "Арсенал" мне помог. Счастлив, что мы победили.

Как много этот вечер значит для меня? Значит очень много, но я пока не могу всё это осознать, не укладывается в голове, я устал. Так что завтра, посмотрим завтра, пока не знаю. Чувствую ли, что я герой? Нет, нет, я окружён такими прекрасными партнёрами, все стараются», — сказал Сафонов в эфире Okko.

Российский голкипер провел на поле весь матч. Сафонов вместе с ПСЖ выиграл Лигу чемпионов второй раз подряд.