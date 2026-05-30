По данным Onda Cero, Жозе Моуринью, который может стать новым главным тренером «Реала», уже определил список трансферов, которые хотел бы осуществить в ближайшее время.

Португальский специалист заинтересован в усилении оборонительной линии команды. Он планирует приобрести центрального защитника и игрока на правый фланг, способного заменить Трента Александр-Арнольда.

Также Моуринью намерен сохранить в составе «Реала» Эндрика, который в сезоне 2025/26 выступал на правах аренды за «Лион». Тренер видит в 19-летнем бразильце потенциал для использования как в атаке, так и на правом фланге полузащиты.

Ранее стало известно, что Моуринью заключил контракт с мадридским клубом. Ожидается, что официальное подтверждение его назначения состоится после выборов президента «Реала», запланированных на 7 июня.