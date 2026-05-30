Стивен Джеррард, бывший полузащитник и легенда «Ливерпуля», прокомментировал решение уволить Арне Слота с должности главного тренера команды.

«Я не удивлен. Мне очень жаль Арне Слота, потому что в свой первый сезон он проделал невероятную работу. Возглавить команду после великого Юргена Клоппа было непростой задачей, и ему предстояло занять ответственное место. Я думаю, он блестяще справился с этим. Выиграть Премьер-лигу очень сложно, и я знаю это как никто другой», — цитирует Джерарда TNT Sports.

По завершении сезона клуб занял пятое место в Английской Премьер-лиге и получил право участвовать в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне Слот привел «Ливерпуль» к победе в Премьер-лиге.