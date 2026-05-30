«Зенит» нацелен на подписание нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто.

Петербургский клуб предложил ему годовой контракт с окладом в 3 миллиона евро, из которых 2,5 миллиона будут выплачены в виде фиксированной части, как сообщает 61saat. Оставшаяся сумма будет зависеть от результативности футболиста. «Зенит» готов заключить с Аугусто соглашение до 2031 года.

Ранее стало известно, что «Зенит» планирует завершить трансфер 22-летнего бразильского форварда за 17–18 миллионов евро. В текущем сезоне чемпионата Турции Фелипе Аугусто отметился 13 голами в 32 матчах.