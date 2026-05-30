Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что в финале Лиги чемпионов его команда настроена победить и забрать главный трофей турнира.

Микель Артета globallookpress.com

«Подготовка была очень хорошей, целенаправленной и позитивной. "Арсенал" здесь, потому что заслужил это право своей игрой. Завтра мы должны заслужить право на этот трофей. Это уже второй финал Лиги чемпионов в истории клуба (после 2006 года). Завтра у нас есть возможность написать новую главу. Для этого команда должна играть четко, смело и с неустанным желанием победить.

"ПСЖ" — действующие победители турнира и защищают трофей, а мы здесь для того, чтобы отнять его», — цитирует пресс-служба УЕФА Артету.

Решающий матч Лиги чемпионов состоится сегодня, 30 мая, в 19:00 (мск) в Будапеште — английский «Арсенал» встретится с французским «ПСЖ».