Экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов между ПСЖ и «канонирами».

Арсен Венгер globallookpress.com

«Я хочу, чтобы этот трофей отправился на стадион "Эмирейтс", потому что его там не хватает.  Мы уже касались его раньше (в финале Лиги чемпионов 2006 года с "Барселоной" — 1:2) — нам не хватило 13 минут до победы — поэтому хочется, чтобы это произошло на этот раз.

Я всегда говорил, что в клубе нужно работать, чтобы он находился в хорошем положении для дальнейшего развития.  В целом я считаю, что это тот этап, на котором мы можем его завоевать.  Я всё ещё считаю, что в финале шансы 50 на 50, и, если бы мне пришлось делать ставку, я бы поставил на "Арсенал" больше, чем на ПСЖ.

Финал есть финал.  Самое важное — чтобы ваша команда не была скована или взволнована событием и продолжала концентрироваться на том, что у неё хорошо получается.  Главная сила этого "Арсенала" — это умение сохранять ворота в неприкосновенности, а в финале это очень важно.

Затем нужно быть эффективным.  Ваш момент настанет в игре, и вы должны быть безжалостны.  У ПСЖ огромный атакующий потенциал, но у "Арсенала" также есть индивидуальное мастерство и очень сильная игра при стандартных положениях, что может оказать огромное влияние в финале.  Как только вы ведете 1:0, всё начинает играть на ваши сильные стороны, когда вы сильны в обороне. "Арсенал" всегда может быть опасен», — приводит слова Венгера официальный сайт «Арсенала».

Финальный матч Лиги чемпионов между ПСЖ и «Арсеналом» состоится завтра, 30-го мая в 19:00 мск.