Руководство «Барселоны» в ближайшие две недели должно определиться с будущим нападающего Маркуса Рашфорда, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает инсайдер Саймон Стоун, каталонскому клубу необходимо принять решение о возможном выкупе 28-летнего форварда до 15 июня. В противном случае игрок может вернуться в расположение английской команды.

При этом сам Рашфорд, по данным источника, заинтересован в продолжении карьеры в «Барселоне» и готов пойти на снижение заработной платы ради сохранения контракта с испанским клубом.

Напомним, что в прошлом сезоне англичанин выступал за «Барселону» на правах аренды. За это время он провёл 48 матчей во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и 14 результативными передачами.