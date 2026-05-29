Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус может продолжить карьеру в АПЛ и после сезона-2025/26, сообщает ESPN.

Габриэль Жезус globallookpress.com

29-летний бразилец намерен в первую очередь выполнить действующее соглашение с «канонирами», однако не исключает вариант смены клуба внутри АПЛ в поисках регулярной игровой практики.

При этом отмечается, что Жезус также рассматривает различные карьерные сценарии на будущее, включая возможное возвращение в Бразилию, где он начинал профессиональный путь в «Палмейрасе».

Футболист вернулся в строй в декабре 2025 года после тяжёлой травмы крестообразных связок, из-за которой пропустил 11 месяцев. С момента возвращения он провёл 27 матчей и забил шесть голов.

Контракт Жезуса с «Арсеналом» рассчитан до лета 2027 года.