Атакующий полузащитник «Арсенала» Кай Хаверц считает свою команду фаворитом предстоящего финала Лиги чемпионов.

«Честно говоря, я даже не думаю о том, кто фаворит, а кто аутсайдер. "ПСЖ" выиграл ЛЧ в прошлом году, так что, вероятно, они были лучшей командой в Европе в прошлом сезоне. У них снова был невероятный сезон.

Наш клуб выходит в финал во второй раз, но у нас столько уверенности! Мы боролись на самом высоком уровне пару лет и наконец‑то выиграли Премьер‑лигу. Думаю, это тоже даёт нам большой импульс. Неважно, аутсайдер ты или что‑то вроде того. Мы выйдем на поле и победим их. Так что — вперёд!» — заявил Хаверц изданию The Athletic.

Финал Лиги чемпионов пройдёт 30 мая в 19:00 (мск).