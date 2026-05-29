Представляющий интересы нападающего Артёма Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал разговоры вокруг возможного возвращение игрока в московский «Спартак».

«Постоянно мониторю инфополе и вижу каждый день разную информацию и мнения. В основном в контексте Артема обсуждается тема "Спартака". Упоминаются даже разные фамилии, якобы причастные к каким-то переговорам, агенты и прочее. Это все не соответствует действительности. Очень много разных домыслов. Тем более сейчас межсезонье, скудная на новости пора.

Что касается "Спартака", то могу лишь процитировать слова спортивного директора клуба Франсиса Кахигао: нужно посмотреть, что случится в будущем. Одно знаю точно: Артем никогда не говорил ничего плохого про "Спартак", всегда ценил и с уважением относился к клубу, который его воспитал и дал дорогу в большой футбол. Случались какие-то реплики, но они скорее были направлены в адрес конкретных людей, а "Спартак" — это намного больше, чем конкретные люди, это большая народная история, самый популярный клуб России.

Если говорить про какую-то потенциальную возможность перехода, то это точно было бы красивой историей для всего нашего футбола. Время покажет. Мы будем работать над различными вариантами», — сказал Гольдман «СЭ».

Сейчас Дзюбе 37 лет. Недавно он покинул тольяттинский «Акрон» на правах свободного агента, за который отыграл два последних сезона.