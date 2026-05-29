Защитник сборной России Игорь Дивеев оценил игру своей команды в товарищеском матче против Египта (0:1).

Игорь Дивеев

«Интересная игра, хороший соперник.  В некоторых моментах, наверное, торопились.  Были выпады, контратаки.  Поняли, на что мы способны, где у нас есть проблемы, а где — нет.

Например, то, что мы можем спокойно играть, главное — не торопиться.  Бывает, что суета происходит, нелепые потери.  Соперник дает играть.

Тяжело было играть против Омара Марамуша?  Понятно, что он мировой футболист, играет в "Манчестер Сити".  Ему многое удавалось, потому что, когда он получал мяч, у него было много пространства.  Плюс он взрывной футболист.

Обидно, что Мохамед Салах не сыграл?  Это больше к крайним защитникам, но, наверное, да, за них могу сказать», — передает слова Дивеева «Матч ТВ».

В следующем товарищеском поединке сборная России сыграет против Буркина-Фасо 5-го июня.