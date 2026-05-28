«Спартак» заинтересован в приобретении левого защитника «Алавеса» Виктора Парады, сообщает As. Также на игрока претендуют «Сельта» и «Олимпиакос».

Согласно источнику, рыночная стоимость 24-летнего испанца на Transfermarkt за последний год увеличилась с 500 тысяч евро до 2 миллионов. «Алавес» готов рассмотреть предложения по трансферу значительно выше этой суммы.

По информации издания, Парада — универсальный игрок с отличной физической подготовкой. Хотя в начале сезона он чаще играл на левом фланге, в конце чемпионата он завершил сезон в центре обороны. Его высокая оценка на рынке и значительный интерес к нему не вызывают сомнений. Летом прошлого года, учитывая его прогресс, «Алавес» продлил контракт с Парадой до 2029 года.

В сезоне 2025–2026 годов Парада провел 33 матча и отдал 3 результативные передачи. «Алавес» занял 14-е место в чемпионате Испании, отстав всего на одно очко от зоны вылета.