Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».

«"Арсенал" и "ПСЖ" будут играть в финале Лиги чемпионов. Прагматики, практики — это "Арсенал". У них лучше оборона, это бесспорно. Но атака лучше у "ПСЖ". Поэтому "ПСЖ" — это фантазёры, романтики футбола. И Хвича Кварацхелия главный романтик там. Когда вот так обыгрывают, дерзко идут вперёд… Конечно, это всем нравится! Дембеле, Дуэ ещё. Кто победит? Прагматизм или романтизм?» — заявил Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, что матч «ПСЖ» — «Арсенал» состоится в субботу, 30 мая. Начало игры — в 19:00 мск.