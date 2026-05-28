Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».

«"Арсенал" и "ПСЖ" будут играть в финале Лиги чемпионов.  Прагматики, практики — это "Арсенал".  У них лучше оборона, это бесспорно.  Но атака лучше у "ПСЖ".  Поэтому "ПСЖ" — это фантазёры, романтики футбола.  И Хвича Кварацхелия главный романтик там.  Когда вот так обыгрывают, дерзко идут вперёд… Конечно, это всем нравится!  Дембеле, Дуэ ещё.  Кто победит?  Прагматизм или романтизм?» — заявил Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, что матч «ПСЖ» — «Арсенал» состоится в субботу, 30 мая.  Начало игры — в 19:00 мск.