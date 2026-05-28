Бывший футболист Александр Мостовой высказался о предстоящем матче между сборными Египта и России.

Александр Мостовой

«Шансы у сборной, конечно, есть.  Наконец мы играем на выезде и многие ребята хоть куда-то съездят со сборной.  Радует, что игроки испытают такие эмоции.  Египет — хорошая, сильная команда.  Но надо смотреть, как они подойдут к этой игре.  Египтяне готовятся к чемпионату мира, наверняка кого-то из футболистов будут смотреть, кого-то беречь.  Стоит ли Карпину выставить лучший состав сборной?  Решает тренер.  Рисков никаких нет.  Он может кого угодно поставить», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Матч между командами пройдет в Каире сегодня, 28 мая.  Начало — в 21:00 мск.