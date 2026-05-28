Хавбек «ПСЖ» Жоау Невеш может продолжить карьеру в мадридском «Реале» уже в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает The Touchline, интересы 21-летнего португальца были предложены мадридскому клубу агентом Жорже Мендешем. По информации источника, известный агент считает, что Невеш способен органично вписаться в структуру «королевского клуба», который планирует усиление состава этим летом.

При этом отмечается, что приоритетом «Реала» на данный момент остаётся другой полузащитник — Родри Эрнандес из «Манчестер Сити», и именно его трансфер рассматривается как ключевая цель.

Жоау Невеш выступает за «ПСЖ» с 2024 года. В текущем сезоне чемпионата Франции он провёл 21 матч, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.