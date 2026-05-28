В товарищеском матче в Дублине сборная Ирландии переиграла команду Катара со счетом 1:0.
Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Натан Коллинз, который отличился на 5-й минуте.
Отметим, что в составе ирландцев был удален Джек Мойлан на 45-й минуте, а у катарцев — Алмоэс Али на 78-й минуте.
Результат матча
ИрландияДублин1:0КатарДоха
1:0 Нэйтан Коллинз 5'
Ирландия: Кивин Келлехер, Нэйтан Коллинз, Шеймус Коулман, Лиам Скэйлз (Корри Ндаба 74'), Джейсон Моламби, Джейми Макграт, Чидози Огбене (Jaden Umeh 74'), Джек Мойлан, Трой Пэрротт, Jake O'Brien, Dara O'Shea (Джеймс Абанква 46')
Катар: Джассем Абулсаллам (Карим Будьяф 58'), Буалем Хухи (Ассим Мадибо 58'), Педру Мигел, Юсуф Абдурисаг (Лукас Мендес 78'), Акрам Афиф (Ахмед Алаэльдин 58'), Ahmed Fathy Abdoulla (Mohamed Al-Mannai 59'), Edmilson Junior (Альмоез Али 58'), Issa Laye (Hashmi Al Hussain 78'), Homam Al-Amin (Tahsin Mohammed Jamshid 78'), Ayoub Al Oui (Rayyan Ahmed Al Ali 78'), Mahmud Ibrahim Abunada
Красные карточки: Джек Мойлан 45' — Альмоез Али 79'
Напомним, что Катар сыграет на предстоящем ЧМ-2026, Ирландия — нет.