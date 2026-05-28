В товарищеском матче в Дублине сборная Ирландии переиграла команду Катара со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Натан Коллинз, который отличился на 5-й минуте.

Отметим, что в составе ирландцев был удален Джек Мойлан на 45-й минуте, а у катарцев — Алмоэс Али на 78-й минуте.

Результат матча

Ирландия Дублин 1:0 Катар Доха

1:0 Нэйтан Коллинз 5'

Ирландия: Кивин Келлехер, Нэйтан Коллинз, Шеймус Коулман, Лиам Скэйлз ( Корри Ндаба 74' ), Джейсон Моламби, Джейми Макграт, Чидози Огбене ( Jaden Umeh 74' ), Джек Мойлан, Трой Пэрротт, Jake O'Brien, Dara O'Shea ( Джеймс Абанква 46' )

Катар: Джассем Абулсаллам ( Карим Будьяф 58' ), Буалем Хухи ( Ассим Мадибо 58' ), Педру Мигел, Юсуф Абдурисаг ( Лукас Мендес 78' ), Акрам Афиф ( Ахмед Алаэльдин 58' ), Ahmed Fathy Abdoulla ( Mohamed Al-Mannai 59' ), Edmilson Junior ( Альмоез Али 58' ), Issa Laye ( Hashmi Al Hussain 78' ), Homam Al-Amin ( Tahsin Mohammed Jamshid 78' ), Ayoub Al Oui ( Rayyan Ahmed Al Ali 78' ), Mahmud Ibrahim Abunada

Красные карточки: Джек Мойлан 45' — Альмоез Али 79'