Защитник лондонского «Арсенала» и итальянской сборной Риккардо Калафьори поделился мыслями о своем триумфе в Английской Премьер-лиге и отметил, что, вероятно, не станет следить за предстоящим чемпионатом мира.

«Премьер-лига была одной из моих детских мечт. После финального свистка мы просто взорвались от радости. Надеюсь, теперь смогу поднять итальянский флаг в Лиге чемпионов, учитывая, что мы не отобрались на чемпионат мира. Не думаю, что буду смотреть матчи чемпионата мира», — сказал Калафьори Tuttosport.

Сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года, проиграв в стыковых матчах Боснии и Герцеговине с результатом 1:1 в основное время и 1:4 в серии пенальти.