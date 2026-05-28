Главный тренер «Арсенала» Микель Артета оценил стиль игры своей команды.

Микель Артета globallookpress.com

«Критика? Я уважаю любое мнение — вам нужно решать, что с ними делать: придавать им значение, отбрасывать, хранить как память, сжигать, использовать, и тогда они сослужат вам хорошую службу... Здесь имеет место все. Моя работа заключается в том, что я не могу быть доволен, если нам чего-то не хватает для победы. Моя работа заключается в том, чтобы искать разные способы достижения победы, в инновациях, в поиске подходов, которые отличаются от прежних. Именно это мы и делали до сих пор.

Всему свое время, учитывая травмы. Если бы я ввел данные о травмах в компьютер и спросил, каковы наши шансы на победу в Премьер-лиге, мне бы дали 2%. Но я не собирался сдаваться. Нам пришлось искать другие пути, используя наши ресурсы и качества, чтобы быть одинаково конкурентоспособными в тех 60 с лишним матчах, которые мы провели, учитывая предъявляемые к нам требования», — цитирует Артету Marca.

Напомним, что «Арсенал» по итогам сезона стал чемпионом Англии и пробился в финал Лиги чемпионов, где сыграет против «ПСЖ».