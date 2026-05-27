После того как лондонский «Тоттенхэм» сохранил прописку в Премьер‑лиге, он приступил к летней трансферной кампании.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «шпоры» возобновили интерес к 22‑летнему бразильскому вингеру «Манчестер Сити» Савиньо, который стал резервистом в своём клубе.

Сам Савиньо не прочь сменить обстановку и перейти в команду, где ему станут больше доверять. Также интерес к хавбеку проявляет и «Ньюкасл».

За «горожан» бразилец играет с лета 2024 года. В этом сезоне он сыграл 24 матча, забил один мяч и сделал две голевые передачи.