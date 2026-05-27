Полузащитник «Балтики» Максим Петров прокомментировал переход защитника Кевина Андраде из калининградского клуба в «Зенит».

«Андраде — топ-защитник, это потеря для "Балтики" однозначно. Но у нас всё равно есть хороший подбор футболистов, способный его заменить. Кевин этот шанс заслужил. Уверен, он себя проявит на ещё более высоком уровне», — цитирует Петрова «Советский спорт».

Контракт петербуржцев с 26-летним футболистом рассчитан до окончания сезона 2030/2031. Колумбиец выступал за «Балтику» с сезона-2023/2024.