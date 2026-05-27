Главный тренер «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту сохранит свой пост даже после вылета команды из Премьер‑лиги.

По итогам этого сезона «молотобойцы» финишировали на 18‑й строчке и новый сезон начнут в Чемпионшипе. Нуну принял «Вест Хэм» в сентябре 2025 года.

«Очевидно, что вылет из АПЛ — это не тот результат, на который рассчитывал "Вест Хэм", когда сезон в Премьер-лиге начался в августе прошлого года. Это глубоко ранит каждого, кто болеет за клуб, и это чувство будет терзать нас еще какое-то время.

Футбольная деятельность всегда должна быть нашим главным приоритетом, и мы начали планировать следующий сезон сразу после финального свистка в воскресенье. В начале этой недели мы провели встречу с главным тренером Нуну Эшпириту Санту и рады сообщить, что он по-прежнему предан клубу, как и мы ему.

Нуну ясно дал понять, что он очень мотивирован задачей вернуть "Вест Хэм" в высшую лигу с первой попытки. Это, несомненно, должно стать главной целью на следующий сезон.

Несмотря на то, что окончательный результат, достигнутый в воскресенье, был болезненным, совет директоров считает, что в последние месяцы наметились более широкие признаки улучшения и прогресса, и мы хотим, чтобы Нуну продолжал двигаться в этом направлении», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.