Испанский специалист Андони Ираола рассматривается в качестве главного кандидата на пост тренера «Милана» после ухода итальянского тренера Массимилиано Аллегри. Об этом стало известно от инсайдера Фабрицио Романо.

«Джерри Кардинале (владелец "Милана") работает над поиском нового спортивного директора, а также тренера, и Андони Ираола является конкретным кандидатом после секретной встречи в Лондоне почти две недели назад. "Милан" пытается; у Ираолы есть еще два предложения, и он оценит все варианты, прежде чем принять решение», — приводит слова Романо Time2play.

Напомним, что после того как «Милан» не смог попасть в Лигу чемпионов УЕФА на следующий сезон, клуб расстался с главным тренером Массимилиано Аллегри, генеральным директором Джорджио Фурлани, техническим директором Джеффри Монкадой и спортивным директором Игли Таре.