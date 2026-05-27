Вингер «Тоттенхэма» и сборной Ганы Мохаммед Кудус будет смотреть чемпионат мира 2026 года по телевизору.

Федерация футбола Ганы подтвердила, что 25‑летний лидер национальной команды не успеет восстановиться к началу мундиаля.

Последний раз Кудус выходил на поле 4 января 2026 года в 20‑м туре АПЛ против «Сандерленда» (1:1) и получил повреждение сухожилия четырёхглавой мышцы бедра. После восстановления у него случился рецидив в апреле во время тренировки.

Соперниками ганцев на групповом этапе станут Англия, Хорватия и Панама.