Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о работе главного тренера «Спартака» Хуана Карседо.

«От Суперфинала Кубка остались хорошие впечатления. Не ожидал, что на серию пенальти выйдет Помазун. Пока рано оценивать работу Карседо. Стало получше, команда успокоилась, появился рисунок. Но как "Спартак" играл нестабильно в обороне, так и играет. Но тренер старается. Думаю, в следующем сезоне команда будет посильнее. "Спартак" и сейчас боролся за медали. Но вряд ли будет бороться за золотые в следующем сезоне — пока рано об этом говорить», — цитирует Геркуса «Чемпионат».

Карседо возглавил «Спартак» в конце 2025-го года. Под его руководством команда завершила сезон в РПЛ на 4-м месте и выиграла Кубок России.