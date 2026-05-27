Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказал своё мнение по поводу возможного перехода Алексея Батракова из «Локомотива».

«Буду рад сделке по Батракову. За сколько перейдёт — столько и надо давать. Он сейчас один из самых сильных, большая перспектива», — сказал Аршавин «СЭ».

Сейчас портал Transfermarkt оценивает 20‑летнего полузащитника уже в 28 млн евро. Известно, что им давно интересуется «Зенит» и сделал предложение. При этом для российских клубов, в отличие от европейских, у Батракова нет клаузулы.

В этом сезоне лидер «Локо» сыграл 36 матчей, забил 17 голов и сделал 12 результативных передач.