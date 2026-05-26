Вратарь «Арсенала» Давид Райя заявил, что победа в чемпионате Англии сезона-2025/26 придала команде уверенности перед финалом Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Давид Райя globallookpress.com

Голкипер отметил, что завоевание титула в АПЛ было одной из ключевых целей клуба и теперь это должно помочь в решающем матче сезона.

«Это было необходимо; это была цель с тех пор, как я сюда приехал. Этот клуб существует, чтобы бороться за высшие награды, и Премьер-лига была одной из них. Мы достигли этого, и теперь это придаст нам огромный импульс перед финалом Лиги чемпионов», — приводит слова Райи Diario AS.

«Арсенал» и «ПСЖ» встретятся в финале Лиги чемпионов 30 мая.