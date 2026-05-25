Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги финала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром», где красно-белые завоевали трофей, одолев соперника в серии пенальти.

Юрий Семин
Юрий Семин globallookpress.com

«Все было прекрасно организовано, полные трибуны великолепного стадиона "Лужники".  И победитель, и болельщики получили большое удовольствие.  Обе команды могли выиграть, а пенальти — лотерея.  Но в этой лотерее были решающие моменты.  Во-первых — смена Максименко на Помазуна.  Мы знаем, что он хорош в пенальти.  Сыграла роль и ошибка Боселли, но мог ошибиться и любой другой.  Все в комплексе привело к закономерной победе "Спартака".

Пенальтистов назначает тренер, иногда игроки сами изъявляют желание пробить.  Я бы не рекомендовал Боселли бить пенальти, потому что он находится не в лучшем психологическом состоянии, особенно после "Динамо".  Но это все было вчера, думаю "Краснодар" живет и будет жить дальше», — сказал Семин «СЭ».