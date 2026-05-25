Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги финала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром», где красно-белые завоевали трофей, одолев соперника в серии пенальти.

«Все было прекрасно организовано, полные трибуны великолепного стадиона "Лужники". И победитель, и болельщики получили большое удовольствие. Обе команды могли выиграть, а пенальти — лотерея. Но в этой лотерее были решающие моменты. Во-первых — смена Максименко на Помазуна. Мы знаем, что он хорош в пенальти. Сыграла роль и ошибка Боселли, но мог ошибиться и любой другой. Все в комплексе привело к закономерной победе "Спартака".

Пенальтистов назначает тренер, иногда игроки сами изъявляют желание пробить. Я бы не рекомендовал Боселли бить пенальти, потому что он находится не в лучшем психологическом состоянии, особенно после "Динамо". Но это все было вчера, думаю "Краснодар" живет и будет жить дальше», — сказал Семин «СЭ».