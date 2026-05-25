Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал победу красно-белых в Кубке России.

«Эмоции такие же, как у 65 тысяч на стадионе, — очень позитивные! В Суперфинале играли две очень сильные и мотивированные команды. Одна команда была немного сильнее другой, как в первом, так и во втором тайме. Что, наверное, выразилось в серии пенальти», — сказал Некрасов «Чемпионату».

Красно-белые в финале одолели «Краснодар» в серии пенальти и в пятый раз выиграли трофей.

В чемпионате России-2025/26 спартаковцы заняли четвертое место.